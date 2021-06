Covid-19: Vacinação para pessoas com 30 anos de idade é iniciada em Sena Madureira

A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Sena Madureira, atingiu mais um avanço na última segunda-feira (28), com a oferta de doses da vacina para moradores com 30 anos de idade em diante. Quem se enquadra nesse critério deve procurar a unidade de saúde do seu Bairro para receber o imunizante.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização em Sena, a mudança de idade ocorre ao passo em que chegam mais doses da vacina no município. “Na semana passada estávamos vacinando pessoas com 35 anos de idade pra cima. Nesta segunda-feira (28), baixamos para 30 anos. Graças a Deus a procura tem sido grande”, enfatizou.

Ao se dirigir à unidade básica de saúde é importante que o morador esteja em mãos com o cartão do SUS ou CPF.

Segundo levantamento da Saúde municipal, até o momento, 11.131 moradores já receberam a primeira dose da vacina em Sena Madureira.