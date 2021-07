David Brazil relata ida à motel com ‘menino drogado’: “Muita humilhação”

Gay assumido, David Brazil decidiu abrir a intimidade e contou sobre experiência que teve no motel, no Rio de Janeiro. Aliás, o a revelação aconteceu durante programa na rádio FM O Dia na tarde da última segunda-feira (28). Assim, o promoter disse que não frequenta mais esse tipo de lugar.

“Uma vez fui em um motel em Madureira [município do RJ] e tinha até barata no teto”, disparou David Brazil, que arrancou gargalhadas de quem estava no estúdio da rádio carioca. Mas o famoso não parou por aí e deu ainda mais detalhes de uma outra ida ao motel.

“Teve também um menino drogadinho, que ficou vendo a polícia em todo o lugar”, contou ele traumatizado. “Foi horrível. É muita humilhação”, completou o amigo dos famosos, que é sucesso nas redes sociais com milhões de seguidores no Instagram.