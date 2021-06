De motoboy a biomédico no hospital-referência para Covid-19 em Rio Branco

Cuidar de um estado exige sensibilidade para perceber as necessidades do povo. Gerar empregos e investir em saúde, por exemplo, são aspectos que fazem a diferença na vida das pessoas, como é o caso de Angelo Gabriel Manasfi, de 24 anos, formado em Biomedicina e que atualmente trabalha no laboratório do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Angelo terminou a faculdade em 2018 e estava desempregado, até que apareceu um vírus, causando uma pandemia, e o sistema de saúde necessitou de fortalecimento e mais contratações. Então, o jovem foi contratado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em junho de 2020.

“Estava desempregado desde 2018, quando saí da faculdade, trabalhando como motoboy de delivery. Fiz estágios voluntários no Hospital da Criança e no Pronto-Socorro. Estava aguardando uma oportunidade”, relata.

Gabriel é uma das 728 pessoas que foram contratadas temporariamente para o enfrentamento da Covid-19. “Gostaria de agradecer a oportunidade, pois me trouxe uma experiência muito importante como profissional e como pessoa, espero continuar agregando com meu trabalho e dedicação”.

Em um ano, o governo investiu mais de R$ 48 milhões com contratos temporários para suprir a demanda do sistema de saúde.

Linha de frente

Angelo faz parte do contingente de profissionais que atuam diretamente contra o coronavírus. É um mais um guerreiro que trava batalhas diárias: “Eu me sinto honrado em ser linha de frente nesta pandemia, me infectei com o vírus assim que iniciei a trabalhar, e passei momentos difíceis com a primeira e segunda onda”.

Hoje, vacinado, o profissional fala sobre como é poder ver as pessoas voltando à rotina do “novo normal”: “Traz um sentimento de que valeram a pena tantas noites em claro e dedicação aos pacientes do Into e a toda a população de Rio Branco”.