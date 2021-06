DJ Alok, um dos maiores do mundo, confirma viagem ao Acre para “grande festa” na floresta

Confirmado! O DJ Alok, um dos mais famosos do mundo, estará no Acre ainda este ano para encerrar a Semana do Canto, da Reza, da Cura, da Dança, da Expressão Artística, da Manifestação Cultural e Espiritual Yawanawa, mais conhecido como Festival Mariri.

O evento acontece anualmente na Terra Indígena Yawanawa do Rio Gregório, localizada em Tarauacá. Na ocasião, ele participa do lançamento do Canto Yawanawa, um trabalho mixado por ele no estúdio Sonasterio, em Belo Horizonte.

De acordo com a liderança Yawanawa Tashka Peshaho, a presença do DJ na terra será uma “grande festa. A Floresta vai estar em festa. Tamos juntos, vamos que vamos..”, escreveu, em suas redes sociais.

Alok já esteve no Acre em outra ocasião e chegou a visitar a terra indígena dos Yawanawa.