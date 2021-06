Em Acrelândia, homem reage à prisão e espanca PMs; mulher filma tudo

Pelo menos três policiais militares em Acrelândia, município a 100 quilômetros da capital Rio Branco, foram espancados a socos, pontapés e até com cabo de vassoura ao tentarem prender um homem identificado por Deivid, durante uma ação no bairro Portelinha. É o que revela um vídeo obtido pela reportagem do ContilNet. O vídeo foi gravado por uma moradora da casa onde a ocorrência foi registrada.

Os militares foram acusados de invasão à residência. O homem estaria montado numa moto, com um garoto na cintura, ambos sem capacetes, na calçada de casa. Quando foi abordado pela polícia, o rapaz resolveu voltar para a residência, quando um dos PMs tentou lhe tirar a chave da moto das mãos. O homem reagiu e espancou o primeiro militar. Depois, ele se arma com um pedaço de pau e parte para cima dos militares, os quais, mesmo armados, não reagem a tiros. Um dos PMs chega sacar uma pistola, mas não atira.

O homem foi preso e levado à delegacia de Polícia Civil do município. Ele passou todo o domingo (20) preso e foi solto mediante pagamento de fiança e compromisso de prestação de serviço comunitário na cidade.