Em aniversário do AC, Gladson fala sobre vacinação em massa, concursos e geração de empregos

Durante cerimônia de 59 anos de aniversário do Acre e da troca da bandeira no mastro do calçadão da Gameleira, em Rio Branco, nesta terça-feira (15), o governador Gladson Cameli disse que os acreanos têm muito o que comemorar.

O evento contou com a participação de inúmeras autoridades, da banda da Polícia Militar e de poucos cidadãos civis (por conta da pandemia do novo coronavírus – que não permitiu a presença de público).

“Temos muito o que comemorar neste dia em que o Acre comemora 59 anos de elevação a Estado. Temos lutado com todas as forças possíveis contra essa pandemia, feito o que é possível dentro do que a lei nos permite e dado à população toda assistência possível”, comentou o governador.

Gladson esteve acompanhado da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli.

59 anos de história do Acre

Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre. A data foi considerada feriado estadual a partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, quando o então governador Edgard Pereira de Cerqueira Filho sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre.

A data marca a luta o e heroísmo de acreanos em busca de garantir autonomia política e administrativa para o estado a partir da escolha dos governantes por meio do voto.

Pandemia

Sobre a terceira onda do vírus, prevista por especialistas em Saúde e pesquisadores para todo o país, o chefe do executivo disse que pretende “cortar o vírus ainda na segunda onda”.

“Não vamos esperar essa terceira onda, que nem sabemos se vai chegar. Queremos acabar com essa pandemia ainda na segunda onda, que está aí e demanda toda nossa atenção”, comentou.

“Com a quantidade de vacinas que temos, vamos vacinar a população inteira logo, logo. Até setembro, vamos conseguir”, continuou.

Concursos

Cameli também explicou que seu governo será marcado pela realização de novos concursos públicos em áreas diversas.

“Logo que a lei nos der uma abertura, vamos começar a realizar concurso público e oferecer mais oportunidades aos acreanos, que pedem isso há muito tempo”, finalizou o líder.