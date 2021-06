Em Bujari, agricultor sofre acidente grave de carro e morre na hora

O agricultor José Alves Ferreira, de 67 anos, conhecido como “Zé Loro”, morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira (22), no km 28 da BR-364, nas proximidades da entrada do município do Bujari, no interior do Acre. No mesmo acidente, Leonardo da Frota Correia, 30 anos, ficou ferido.

Segundo informações da polícia, José Alves trafegava na BR-364 em um carro modelo Saveiro, de cor preto e placa NAF-0180, no sentido Rio Branco – Bujari, após realizar compra no mercado da Estação Experimental, quando acabou perdendo o controle e invadindo a pista contrária e batendo de frente com um carro modelo Celta, de cor branco e placa NAD-4298, conduzido por Leonardo. Na força do impacto, os dois motoristas bateram a cabeça no para-brisa e os veículos ficaram com as frentes destruídas.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou a morte do agricultor José Alves. Leonardo recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo de José Alves e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.