Em operação contra crime organizado, polícia de Acrelândia prende seis e cumpre série de mandados

Uma grande operação policial comandada pela Polícia Civil está ocorrendo na manhã desta quarta-feira (23) em Acrelândia, município localizado na região do Abunã, a 100 quilômetros da capital Rio Branco. Pelo menos seis pessoas já estão presas e outros mandados judiciais estão sendo cumpridos.

Trata-se de uma operação contra o crime organizado, informou uma fonte da Secretaria de Estado de Segurança Pública. As pessoas presas têm algum tipo de envolvimento com o crime organizado na região.

Um vídeo das primeiras movimentações da operação revelam um grande contingente de policiais e viaturas em ação no município. A polícia tem informações de que Acrelândia há muito tempo vem servindo de esconderijo para traficantes e outros criminosos.

A fronteira com o território do Estado de Rondônia e as facilidades de fugas para a Bolívia, a partir de Plácido de Castro, outro município da região, são atrativos para que os criminosos usem o município como base de suas operações criminosas. Com a operação de hoje, os organismos de segurança querem provocar prejuízos e baixas nas organizações criminosas.

Vídeo: