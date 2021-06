Empresa promove turismo aventureiro no Dia dos Namorados no Acre

Casais de namorados que também sejam amantes da aventura terão a oportunidade única de passarem o dia dedicado ao amor, neste 12 de junho (sábado) e o domingo (13) – um final de semana intenso – pilotando motos num passeio de Rio Branco à localidade de Jaci-Paraná, um distrito de Porto velho, em Rondônia. Trata-se de uma viagem de aproximadamente 500 quilômetros, uma promoção da empresa acreana Eme Eventos.

Já não há mais vagas para adesão ao pacote de turismo de aventura, uma marca da Eme Eventos. O grupo formado é de 18 pessoas, oito casais e duas pessoas da equipe de apoio que viajarão de carro, numa pick-up transportando bagagem e prestando assistência aos pilotos. Nesta sexta-feira (11), em Rio Branco, na Star Motos, parceira do evento, localizada na Via Chico Mendes, ocorreu o treinamento com os participantes.

“Nosso destino será o distrito de Jaci Paraná, município de Porto Velho/RO, com hospedagem e refeições no aprazível Flutuante Karipuna, com 10 quartos com ar condicionado e ancorado à margem direita do rio/lago próximo à foz com rio Madeira”, disse Cassiano Marques, executivo da Eme Eventos e coordenador do passeio, no panfleto publicitário da empresa. “O restaurante serve comida regional com ênfase nos deliciosos peixes amazônicos. Após o almoço, exploraremos os rios em três botes motorizados, sempre com coletes salva-vidas e conduzidos por experientes guias piloteiros. O final da tarde será de celebração da vida, contemplando o por do sol único. À noite, vamos curtir o melhor do rock clássico e romântico com show exclusivo do cantor David Freire”, acrescentou.

O roteiro inclui a saída de Rio Branco, da Star Motos, na Via Chico Mendes, na manhã de sábado (12), reabastecimento das motos em Vista Alegre do Abunã, passagem pela ponte do Abunã sobre o rio madeira, recém-inaugurada, reabastecimento em jaci Paraná e Extrema e retorno a Rio Branco, após uma noite de hospedagem no Hotel Flutuante de Karipuna. Todas as motos têm seguro.

“Com as motos abastecidas pela equipe de logística RedRider, é hora do retorno, após o café da manhã e sempre com a necessária atenção redobrada, sem deixarmos de apreciar o outro ângulo da paisagem. Faremos um pitstop para abastecimento das motos e almoço (por adesão) em Vila Extrema. A chegada em Rio Branco será na concessionaria Star Motos onde nos despediremos, agradeceremos às novas amizades e o maravilhoso final de semana”, acrescentou o panfleto da promoção do evento.