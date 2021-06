Estudante comemora meta batida em vaquinha para estudar na Alemanha

Poliglota autodidata Felipe Petillo, 19, que h√° nove meses compartilha em seu canal no YouTube Nori Fari , dicas sobre idiomas, conseguiu por meio de vaquinha na internet arrecadar o valor que precisava para ir estudar na Alemanha. O jovem passou em um processo seletivo para o curso de Geologia no Studienkolleg Hamburgo.

Em apenas quatro dias, a campanha ‚ÄúAjude Felipe a estudar na Alemanha‚ÄĚ superou os R$ 15 mil pretendidos, chegando √† arrecada√ß√£o de R$ 26 mil. Com a ajuda de amigos, conhecidos e at√© mesmo de an√īnimos, o estudante j√° pode respirar aliviado pois, em breve, vai concretizar uma das maiores conquistas recentes de sua vida.

‚ÄúEu me senti, primeiro, surpreso porque n√£o esperava de maneira alguma. Nem acreditava que estava tomando essa propor√ß√£o. Mas, depois, meu sentimento foi de felicidade, n√©? Me senti reconhecido porque as pessoas se interessaram pelas coisas que fa√ßo e at√© pelas coisas que posto, por exemplo. Ent√£o, acho tudo isso muito gratificante‚ÄĚ, conta agradecido.

De família humilde, Felipe se formou no curso técnico de Geologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), onde cursou todo o Ensino Médio integrado ao curso técnico. Bastante dedicado aos estudos, ele foi aprovado em primeiro lugar pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) na Universidade de São Paulo ( USP ), também para Geologia.

Decidido a tentar alcan√ßar voos ainda maiores, se inscreveu no Studienkolleg Hamburgo, um dos programas de Geologia mais prestigiados do mundo, e foi aceito. A escolha pela institui√ß√£o internacional tamb√©m se deu por l√° oferecer melhores condi√ß√Ķes para a sua √°rea de estudo, a Geologia Planet√°ria, e tamb√©m por ter maiores incentivos para a ci√™ncia.

As aulas estão programadas para começar no início de agosto e Felipe deve viajar no final de julho. Com a quantia da vaquinha, ele vai poder cobrir todos os gastos imediatos, como passagem e seguros, e poderá se manter por alguns meses, sem se preocupar.

Autodidata