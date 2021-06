Foto; Chris Brown é acusado mais uma vez de agressão e será investigado

Esta não é a primeira vez que o cantor é acusado de agressão. Em 2009, quando namorava a cantora Rihanna, Chris Brown se declarou culpado por tê-la agredido e foi condenado a seis anos com liberdade condicional e seis meses de serviços comunitários

De acordo com fontes do site, apesar do relato, a vítima não teve ferimentos graves e nenhuma prisão foi feita na ocasião.

Ainda segundo o TMZ, essa é a segunda vez em alguns meses que a polícia é chamada a residência de Chris Brown.

Em maio, as autoridades foram acionadas por causa da aglomeração na festa de aniversário de 32 anos do cantor.