Governo elimina vazamento de grande proporção na rede de água de Assis Brasil

Após minucioso estudo de pitometria (técnica que utiliza geofonagem para medição da vazão de dutos da rede de distribuição de água), o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), eliminou esta semana vazamento invisível (drenagem subterrânea) na rede de 85mm, que abastece o bairro KM-2, no município de Assis Brasil. Por causa do problema, pelo menos 200 famílias ficaram sem água tratada.

Durante a operação com o objetivo de descobrir o que impedia a água de chegar ao KM- 2, a equipe de pitometria identificou a origem do vazamento com mais de 50 metros do ponto de drenagem. Com trabalho da equipe técnica especializada e uso de tecnologia adequada, a intervenção para corrigir o problema foi realizada sem a necessidade de escavações aleatórias, que poderiam danificar o patrimônio público.

“No domingo começamos a receber reclamações de falta de água, solicitamos à diretoria em Rio Branco que mandasse equipe técnica com o equipamento para nos ajudar a identificar a causa do problema, no que fomos atendidos de pronto. Na terça-feira, à noite, com pouco barulho, foi feita a prospecção, e uma vez identificada origem do problema, no dia seguinte pudemos sanar os vazamentos”, informa Arquileudo Mathias, gerente do Depasa em Assis Brasil.

A operação foi concluída com êxito e o abastecimento de água do KM-2 restabelecido. A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, destacou a importância do uso da tecnologia para resultados eficiência e eficácia na gestão pública. “Atendendo ao que nos recomenda o governador Gladson Cameli, todos os dias trabalhamos para melhorar a qualidade do serviços de água e esgotamento sanitário no Acre, e a tecnologia, sem dúvida é sempre uma grande aliada para que a gente possa alcançar os melhores resultados.”