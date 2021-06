Jornalista do SBT é atacada por pitbull durante gravação de reportagem

Escalada para cobrir o cerco policial montado para localizar Lázaro Barbosa, a jornalista Vanessa Vitória passou por momentos de terror na sexta-feira (25). A repórter do SBT Brasília, temporariamente deslocada para o interior de Goiás, foi atacada por um pitbull ao entrar em uma chácara que teria sido invadida pelo criminoso. Ela passa bem, mas acabou ferida pelo cachorro e foi afastada da cobertura do caso pelos próximos dias. Em suas redes sociais, ela fez questão de acalmar os telespectadores e disse seguir amando o trabalho, “mesmo que no meio tenha um pitbull”.

“Momentos que antecedem um ataque canino… e nessa hora meu medo era de carrapato me pegar de novo! Muita gente me pergunta se sinto falta do estúdio, e claro que sinto. Foram anos de calmaria e tranquilidade, com tempo de sobra pra ir ao banheiro. Na rua é tudo intenso, deadline, cobrança, pressão… mas é Jornalismo também, gente! Aquele que a gente ama, que deixa poucos ricos, mas que move, faz o sangue ferver”, desabafou a jornalista.

