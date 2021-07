Mailza anuncia liberação de mais de R$ 1,7 milhão de emendas para a Saúde dos municípios do AC

A senadora Mailza Gomes anunciou nesta quarta-feira, 30, em Rio Branco, a liberação de mais de R$ 1.738.000,00 milhão (um milhão e setecentos e trinta e oito mil reais) para a Saúde em sete municípios do Acre: Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Porto Acre, Tarauacá, Senador Guiomard e Capixaba.

Os recursos são provenientes de emendas da parlamentar e serão usados na compra de carros, camionetes, computadores e equipamentos para UBS com objetivo de melhorar a saúde do povo acreano.

“Graças a isso, a vida de muita gente nos municípios Acre vai melhorar. Sou uma senadora municipalista, assumi esse compromisso com os prefeitos e agora já estamos atendendo e a boa notícia é que o dinheiro está disponível na conta das prefeituras. Tenho enviado emendas a todos os municípios e ao estado, e aos poucos estão sendo liberados. Estou muito feliz de apresentar um mandato de resultados para as pessoas”, destacou a senadora Mailza.

Para Brasiléia, foram R$ 180 mil reais via Governo do Estado / Sesacre para compra de uma ambulância para o Hemocentro do município.

Para prefeitura de Tarauacá, foram R$ 300 mil para compra de uma van para transportar pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Para aquisição de uma picape, um veículo de passeio, 20 computadores e 12 nobreaks para as unidades da UBS Daniel Glendson de Lucena e Ilda Barbosa de Souza, em Porto Acre, foram liberados R$ 298 mil.

Já a prefeitura de Senador Guiomard foi contemplada com 300 mil para aquisição de uma van para transportar pacientes que fazem Tratamento Fora de Domicilio (TFD).

Desse valor, R$ 140 mil vão para a prefeitura de Capixaba para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde (UBS).

Já está na conta da prefeitura de Epitaciolândia, R$ 260 mil reais para aquisição de duas picapes cabine dupla e Xapuri, R$ 260 mil para aquisição de duas camionetes.