MP-AC arrecada roupas, cobertores e agasalhos para vulneráveis

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), deu início, nesta segunda-feira (28), a uma campanha de arrecadação de roupas, cobertores e agasalhos a serem destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, por exemplo.

A ideia é proteger esse público da forte frente fria que avança sobre o Acre. Segundo meteorologistas, a sensação térmica pode ser, em alguns momentos da friagem, inferior a dez graus.

A Natera também tem dialogado com a Secretaria de Assistência Social de Rio Branco para ampliação temporária das vagas em casas de acolhimento enquanto durarem as baixas temperaturas. Além disso, acompanha a continuidade da entrega de refeições e roupas.

Quem quiser participar da campanha, basta levar sua doação à guarita ou recepção da sede do MPAC, na rua Marechal Deodoro, 472, no Centro, entre as 8h e 18h. O material arrecadado será destinado ao Centro de Referencia Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).