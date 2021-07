Paula Fernandes tem gravidez especulada após post misterioso

Paula Fernandes, 36 anos, deixou seus seguidores curiosos ao atualizar seu perfil no Instagram na terça-feira (29). Após publicar uma foto com o namorado, Rony Cecconello , ela escreveu. “Noite especial com eles”. Logo fãs começaram a sugerir que a cantora está grávida.

Na publicação, Paula Fernandes aparece abraçada com o empresário com bastante verde ao fundo. Nos comentários, uma seguidora questionou: “Paula ta grávida?”, enquanto outro pediu. “Está vindo bebê aí? Conta para nós”, comentou ele. Um terceiro perguntou se os dois “estão grávidos?”. Apesar dos apelos, até então, a pergunta não foi respondida.

Paula Fernandes e Rony Cecconello estão namorando desde 2019. Fora do relacionamento com a cantora, o empresário já tem dois filhos.

Em recente entrevista ao Gshow, em março de 2021, a sertaneja falou que até pensa em maternidade, “mas aí desisto”.

“O Rony tem os dois, mas estou encarando como maternidade também porque acabo me doando. Uma coisinha no meu coração que eu nunca tinha doado pra ninguém. Eu penso em ser mãe, aí desisto”, disse ela, à época.