Um tubarão matou esta pessoa há 3.000 anos no Japão

Um tubarão matou um homem no oeste do Japão 3.000 anos atrás. A análise tafonômica dos ossos escavados de um cemitério no sítio arqueológico de Tsukumo, na prefeitura de Okayama, revelou 790 lesões, como cortes, perfurações, fraturas por força bruta e sulcos profundos e entrecruzados com bordas afiadas em forma de V.

Este é o caso mais antigo registrado do mundo de um ataque de tubarão a um ser humano, aproximadamente 1.000 anos mais antigo que o detentor do recorde anterior.

“Esta descoberta não apenas fornece uma nova perspectiva sobre o Japão antigo, mas também é um raro exemplo de arqueólogos sendo capazes de reconstruir um episódio dramático na vida de uma comunidade pré-histórica”, disse o co-autor Mark Hudson, arqueólogo do Max Planck Instituto, em um comunicado.

Ossos quebrados indicam que a vítima esteve no mar por um período significativo de tempo após a morte, cientistas relataram no Journal of Archaeological Science: Reports.

Um tubarão-branco com dispositivo de monitoramento.

Tsukumo nº 24

O local foi descoberto em 1860 e as primeiras escavações ocorreram em 1915. A escavação descobriu 170 ossos humanos desde então.

Apenas um esqueleto, conhecido como Tsukumo nº 24, apresentava lesões extensas e graves. A maioria dos danos ao esqueleto foi na pélvis, perna esquerda, ombros e braços.

De acordo com a pesquisa, sua perna esquerda também estava faltando, assim como uma de suas mãos.

Para visualizar e mapear os ferimentos no Tsukumo nº 24, os autores realizaram uma tomografia computadorizada de seus ossos.

Quase todas as costelas foram fraturadas e comidas, assim como os pulmões e o intestino. A localização dos ferimentos indica que o indivíduo ferido perdeu a mão esquerda ao tentar proteger a perna esquerda.

Os tubarões continuaram circulando e rasgando o cadáver depois que o homem estava morto.

Que tubarão o matou?

Tanto os tubarões-tigre quanto os tubarões-brancos são prováveis ​​candidatos, já que ambos são encontrados no Mar Interior de Seto, no Japão, perto do cemitério onde o corpo foi encontrado.

Estas duas espécies são conhecidas por atacar humanos, de acordo com o estudo. Os pesquisadores lembram que a maioria dos tubarões não ataca as pessoas a menos que sejam provocados.

Com informações retiradas do site: https://socientifica.com.br/