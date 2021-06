Uso problemático de substâncias psicoativas é tema de palestra direcionada a alunos da rede pública

Em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o governo do Acre, por meio de plataformas digitais, irá promover na próxima sexta-feira, 25, uma palestra com o tema: “O uso problemático de substâncias psicoativas – linhas de cuidado e onde buscar ajuda”. O público-alvo será composto de estudantes a partir do 9° ano do ensino fundamental e do ensino médio, matriculados na rede pública estadual de ensino, incluindo as escolas militares.

A palestra será ministrada por profissionais especialistas no assunto e partiu de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que realizará o evento em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) , Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Polícia Militar (PMAC) e Corpo de Bombeiros (CBMAC).