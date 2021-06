Vereador de Acrelândia vence a Covid depois de 90 dias e é recepcionado com festa

Boa parte dos moradores de Acrelândia, município a 100 quilômetros da Capital Rio Branco, parou, na tarde desta sexta-feira (18), para recepcionar o vereador Sionayton, do PP, sobrevivente da Covid-19. Ele estava há pelo menos 90 dias fora do município, hospitalizado em Rio Branco, para tratar a doença.

Durante o período de internação, o vereador passou pelo menos 40 dias no Hospital de Campanha do Into, entubado. Sionayton, vereador em terceiro mandato e o mais votado na última eleição, retornou à Acrelândia com pelo menos 50 quilos abaixo do sue peso anterior. Ele foi recepcionado por amigos, pelos colegas vereadores e funcionário da Câmara Municipal. A recepção foi transformada em carreata em comemoração à vida do parlamentar.

Um momento de emoção ocorreu quando o vereador abraçou a viúva do vereador Djalma, falecido recentemente e vítima da Covid-19. Emocionado, o vereador agradeceu a todos pela recepção e disse que sobreviveu por vontade de Deus.