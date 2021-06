Video registra luzes estranhas no céu do centro de Campo Grande

CAMPO GRANDE (MS) – Os supostos ‘ovinis’ pelos céu da capital de Mato Grosso do Sul não são tão novidades. E no inicio desta quarta-feira (23), mais uma aparição surgiu no horizonte de morador no centro de Campo Grande. O músico Rafael de Barros Siqueira filmou a movimentação estranha de luzes no céu que chamou sua atenção e não teve como ‘não gravar um vídeo’ e enviar para redes sociais e imprensa. O video abaixo, foi postado primeiro pelo site MidiaMax.

O músico mora em um apartamento no ‘centrão’ da Capital, na Rua 14 de Julho, onde as luzes foram avistadas pouco após a meia-noite desta quarta-feira (23). “Vi de inicio quatro feixes de luz e com celular na mão, comecei a filmar. Mas, dai consegui visualizar apenas três. Eles ficaram aproximadamente 5 minutos a minha vista”, relata Siqueira.

O morador que filmou as luzes acredita tê-las visto pousando, mas o movimento delas o deixou em dúvida. “Acredito que seja algum treinamento na região próxima ao aeroporto, porém as luzes não deixaram ter certeza do que era. A sincronia , proximidade de um com o outro e movimento dos mesmos deixou um pouco intrigado”, detalha.

Em MS, observar fenômenos naturais e astronômicos ou até mesmo luzes estranhas nos céus, é até comum. O último bem recente foi em 5 de maio, passado, onde foi possível observar chuva com até 38 meteoros por hora.

Ser ou não ser

O físico e conselheiro do Clube de Astronomia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Thiago Valério, as características das luzes são semelhantes a de helicópteros ou até mesmo de drones. “Dá para perceber que esses objetos emitem uma luz contínua como um tipo de farol e uma luz em forma de pulso como um tipo de sinalização, podemos ver essas características em helicópteros ou até mesmo em drones”, explicou.

O especialista aponta que podem ser pensadas duas possibilidades. “É preciso consultar para ver se estava tendo alguma operação militar ou de fiscalização de transito nesta região da cidade. Uma outra possibilidade, também, pode ser que a pessoa que realizou a filmagem esteja na frente de um vidro e que luzes sejam de objetos dentro do ambiente em que ela esta sendo assim refletidos nesse vidro”, concluiu.

A FAB (Forças Aéreas Brasileiras) não informou se havia treinamento militar na região no horário citado na reportagem.

Observações frequentes em MS

É comum moradores de Mato Grosso do Sul observarem fenômenos astronômicos ou até mesmo luzes estranhas nos céus. No último dia 5 de maio, por exemplo, foi possível observar chuva com até 38 meteoros por hora.

Movimento de luzes em formato circular semelhante ao registrado em 5 de maio, havia sido registrado em novembro do ano passado por moradores de Corumbá e Ladário. Na ocasião, foi constatado ser uma chuva de meteoros, que não são fenômenos raros e são vistos com frequência quando o céu está limpo.

Em outubro do ano passado, luzes estranhas foram vistas no céu de Campo Grande, na região de bairro, o Jardim Centro-Oeste. Na ocasião, o monitor do Clube de Astronomia-Casa da Ciência UFMS, Dener Augusto, afirmou que a explicação mais provável para as luzes vistas pelos moradores seria chuva de meteoros.

Em setembro, uma sequência de luzes no céu intrigou moradores de bairros como Mata do Jacinto, Santo Amaro, Jardim Imá, Vila Nasser e Tiradentes registraram a aparição do ‘trenzinho’ de luzes. No caso, tratava-se de uma frota com 60 minisatélites lançados pela empresa americana Starlink.