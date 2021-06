WhatsApp cria recurso para esconder mensagens no aplicativo

Nesta quarta-feira (16/06) o WhatsApp lançou o recurso chamado “Novo Arquivo”, permitindo que os usuários escondam mensagens dentro do aplicativo.

A funcionalidade está liberada apenas para a versão beta do app para iPhone (iOS), por enquanto.

Inicialmente a ferramenta permitia arquivar os chats, mas retornava a conversa para a lista principal sempre que uma nova mensagem chegava.

Nesse formato, a ação já está disponível para todos os clientes da plataforma. De acordo com informações do portal WABetaInfo, agora, as conversas poderão ser arquivadas permanentemente e as notificações silenciadas.

Dessa forma, o app garante que seus usuários tenham mais privacidade e gera maior dificuldade de terceiros acessarem os chats.

Assim como a função precisa ser ativada pela pessoa, os chats também precisam ser desarquivados manualmente para retornarem à tela inicial.