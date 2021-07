7 alimentos que parecem saudáveis, mas sabotam sua dieta

“Com enormes placas no final de cada corredor, dizendo exatamente porque os produtos mais recentes mudarão sua saúde, é fácil cair em armadilhas e gastar uma fortuna em alimentos ‘saudáveis’ que não são tão saudáveis”, explicou o médico e autor do best seller Fast 800, Michael Mosley, ao The Sun.

Ao veículo britânico, o especialista separou sete alimentos (ou formas de preparo) que possuem fama de “bonzinhos”, porém, só camuflam o mal que podem fazer:

Margarina

Apesar de existirem alguns estudos que indicam a margarina como uma opção menos gordurosa que a manteiga, é preciso analisar essa máxima com cautela.

“A margarina é processada e feita a partir de óleo vegetal. Como ele se torna líquido à temperatura ambiente, ocorre um processo chamado hidrogenação, que resulta na criação de gordura trans. As gorduras trans devem ser evitadas sempre que possível, pois há uma abundância de evidências científicas ligando o aumento da ingestão com inflamação, doença cardíaca, derrame e colesterol baixo”, disse o médico ao The Sun.

A manteiga, por sua vez, apresenta uma “gordura saudável”, já que é um alimento natural integral, feito a partir do creme de leite. A ideia não é abusar do uso. Uma pequena quantidade diária, no entanto, não é maléfica.

Produtos com baixo teor de gordura

Não basta só olhar os níveis de gordura no alimento ou no produto que você está comprando. Geralmente, itens com baixo teor de gordura têm menos nutrientes e um exagero na quantidade de aditivos, como o açúcar.

Mingau com sabor

Alguns mingaus passam despercebidos quanto à quantidade de açúcar, principalmente se eles tiverem ingredientes que deixem sua composição mais saborosa. O ideal é comprar a aveia natural ou pura e prepará-la com água ou leite integral. Apenas isso já é suficiente para um bom café da manhã.

Molho de salada

Na intenção de incrementar a salada e deixá-la mais saborosa, você pode tornar algo que deveria ser saudável em um alimento cheio de açúcar e conservantes que te farão mal. A salada deve ser incrementada, explica Mosley, apenas com um fio de azeite, algumas gotas de limão e um bom vinagre balsâmico.

Alimentos veganos

Alguns alimentos com o título de vegano não são automaticamente saudáveis. Alguns deles podem ser ricos em gordura trans, açúcar e carboidratos simples. Mais uma vez, olho atento ao rótulo da embalagem. Um conselho é trocar refeições processadas por alimentos integrais saudáveis ​​com fontes de proteína, como o grão de bico.