Acabou! Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro; apresentadora está abalada

Rafa Kalimann terminou o namoro com Daniel Caon após aproximadamente um ano. A informação da colunista Fabia Oliveira, do jornal “O Dia”, neste sábado (3) foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora do “Casa Kalimann”. O casal havia assumido o relacionamento em novembro passado durante jantar romântico com direito a serenata e fogos de artifício.

Rafa e Daniel, que em abril haviam comemorado em viagem o aniversário dele, decidiram em comum acordo pela separação nesta semana. Pessoas próximas ao agora ex-casal apontam que a apresentadora, que deve ter seu programa reformulado, está abalada com o fim do namoro.

Essa foi a segunda vez que Rafa e Daniel se separam. Eles haviam namorado há alguns anos e só se reencontraram após a saída dela do “BBB20”. Fora do confinamento, a influencer e o cantor retomaram o relacionamento.

Leia mais em PUREPEOPLE, clique AQUI!