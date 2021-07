Acreano de 21 anos é executado com cerca de seis tiros em Porto Velho

O assassinato a tiros foi registrado na noite desta segunda-feira (12) na Rua América do Sul com Benedito Inocêncio, bairro Três Marias, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Um jovem identificado como Jefferson Barros Cipriano, 21, foi executado a tiros. Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida por criminosos em um carro modelo Celta de cor prata.

Um dos ocupantes armado com uma pistola efetuou pelo menos seis disparos na vítima que morreu no local.

O carro com os autores do crime fugiram na sequência. Jefferson, segundo a polícia, tinha vindo do Estado do Acre há quatro meses.

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) investiga o caso. Cápsulas de pistola calibre .40 foram achadas na cena do crime.