Aos prantos, jovem recebe carinho dos pais e comemora título de Miss Acre Gay

Fellicio Lima, de 21 anos, morador do bairro Conquista, venceu o Miss Acre Gay 2021, realizado no último domingo (4), no Afa Jardim, em Rio Branco.

Acompanhado dos seus pais, Raimundo Vital, de 52 anos e Maria Antero, de 49, o acreano se emocionou ao lado de seus familiares, recordando de sua trajetória e consagração no concurso, onde foi coroado como Katheryne Brandão (nome que também usa para se identificar), a nova Miss Acre Gay.

Em entrevista ao site ContilNet, Felício comentou sobre a emoção que até hoje transborda: “É uma emoção muito grande, toda vez que eu olho para minha faixa e coroa no quarto, eu choro. Em lembrar em tudo que passei. Eu tinha em mente que poderia ir para final, mais tinha em mente que não podia ganhar, por vários motivos, mas quando eu fui anunciado para o top quatro foi uma sensação incrível, não tenho palavras para definir. Dei o meu melhor, uma sensação surreal que jamais vou sentir novamente. Um mix de emoções. Muito grato por ter chegado até a final e ganhado”, comentou.

Com o apoio da família, o acreano pretende chegar ao Miss Brasil Gay: “Quero chegar até o Miss Brasil Gay e mostrar que todos nós somos capazes de realizar nossos sonhos”.

Questionado sobre o sentimento e sensação de ter seus pais na plateia, Fellicio disse que é uma realização e conquista grande”. Sobre sonhos, a nova Miss Acre, disse que além do concurso nacional, sonha em dar uma vida melhor para seus pais.

Entre os jurados, estiveram presentes a empresária Charlene Lima e o modelo e campeão do Power Couple da Record, Marcelo Bimbi. A organização do concurso é de Sidney Lins.

Veja a classificação:

Miss Acre Gay: Katheryne Brandão – Fellicio Lima

Vice Miss Acre Gay: Melissa Brandão – Matheus Brandão Miss Acre Gay Popularidade e princesa: Rebeca Ferratz – João Ferratz