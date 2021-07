Bodas de Ouro de Labib e Malena Murad e retorno das sessões presenciais da Aleac

BODAS DE OURO

Parabéns Labib e Malena Murad que comemoraram dia 25, domingo, 50 anos de casados. Deus abençoe cada vez mais essa união!

CAFÉ LITERARIO OAB

Na segunda, 2, a ABMCJ Acre, participará do Café Literário promovido pela ABMCJ Alagoas. A ideia é integrar os Estados e a pauta: turismo, cultura e desenvolvimento.

*Agente de viagens e presidente do Conselho Estadual de Turismo do Acre, Rizomar Araujo e a turismóloga Irleide Portela já deram todas as dicas. As mulheres do Brasil querem saber o que o Acre tem de bom. Show de bola!

Felicidades à Ísis Gabriella que no último dia 22, comemorou seus 18 anos, ao lado dos pais Ênio e Mariângela Machado.

NOVA SEDE TRE

A desembargadora Denise Bonfim, inaugurou nesta quinta-feira (29), a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. A solenidade contou com a presença do ministro do TSE, Luis Roberto Barroso.

A brasiliense Priscila Lavocat Nunes Ferreira, de férias na cidade, aproveitou para curtir um dia de beleza no Apui Spa&Beleza.

ALEAC PRESENCIAL

Confirmado pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior, o retorno das sessões presenciais na Casa Legislativa em agosto.

*Todo um estudo foi realizado pela administração da Casa e o retorno dos servidores aos trabalhos se dará de forma gradual e obedecendo todas as medidas sanitárias.

BIRTHDAY 5.0

Vivas, vivas à cerimonialista Izabel Barros pelos 50 anos comemorados dia 20. Da Coluna, votos de felicidades, vida longa e muitas alegrias.

PAIS O BOTICÁRIO

Momento especial como o dia dos pais merece que você o surpreenda de forma marcante, intensa, inspiradora e carinhosa por meio dos 11 kits presenteáveis e maravilhosos de O Boticário, com mensagens inspiradoras, traduzidas em selos nas embalagens, para que juntos, possam se arriscar, se desafiar, se descobrir e se aventurar.

MÃES QUE SÃO PAIS

A ocasião é perfeita para retribuir o carinho de todos os tipos de pai: o avô, o tio, o padrinho, o sogro e a mãe que faz papel duplo, com maestria e transbordando amor. Por isso, nesse Dia dos Pais, pela primeira vez, o Boticário desenvolveu um kit exclusivo na versão feminina, para mães que atuaram também nesse papel: o trio de miniaturas da linha Floratta. Sensacional!

BODAS DE PÉROLAS

Felicidades sempre ao casal Glaucio Melo e Natércia Gadelha, que na terça, 27, brindaram 30 anos de casados.

VACINA PARA ADOLESCENTES

Recebido com muita alegria, o anuncio pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga, que adolescentes de 12 a 17, a partir do dia 10 de agosto podem ser vacinados contra a covid-19.

BINGÃO DA ADVOCACIA

No sábado, 31, a partir das 18h30min, na plataforma zoom, acontece on line, o Bingão da Advocacia. As cartelas serão entregues no sistema drive thru, no dia do evento, ali no canal, em frente ao antigo Iesacre, das 9h às 12h. Vá lá, Retire a sua cartela e boa sorte!

MISS UNIVERSO ACRE

Atenção! As inscrições para o Miss Universo Acre já estão abertas. As interessadas ou se você conhece alguém que tem o perfil para representar o nosso Estado, envia para o link do site www.missuniversebrazil.com.br e convide-a para se inscrever.

VACATION

A psicóloga Fernanda Saab com o marido, pecuarista Leandro Veronez e o filho Caio aproveitam dias de sol pelo México, antes de embarcarem para Orlando. Que lindo trio!