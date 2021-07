Casal é condenado por dar fuga a dolescente que arrombou e furtou loja em Rio Branco

Um adolescente de 14 anos quebrou a vitrine de uma loja na madrugada, com uma chave de roda. Em seguida, invadiu e subtraiu 35 calças jeans. Um amigo e sua namorada o esperavam em um veículo para a fuga.

A polícia foi acionada e o veículo foi identificado. A namorada e o amigo eram réus primários e foram condenados por furto qualificado e corrupção de menor. A decisão é proveniente da 2ª Vara Criminal de Rio Branco e foi publicada na edição n° 6.866 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 108 e 109).

Conforme apurado na audiência de instrução, a proprietária da loja disse que, além do prejuízo do vidro quebrado, o valor das calças furtadas totalizava R$ 5.718,63. Os produtos foram encontrados na casa da namorada e a juíza de Direito Louise Kristina valorou negativamente o fato de ter tentado ocultar as roupas, que eram produto do crime.

Ela foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa. Já o amigo, deve cumprir 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e pagar 15 dias-multa.