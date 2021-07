Covid-19: Mesmo com vacinação, Fiocruz aponta transmissão de SRAG no AC

Apesar do avanço gradual da vacinação de Covid-19 no Acre, o estado recebeu sinal de alerta no que diz respeito à transmissão comunitária de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Isso é o que informa a nova edição do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última quarta-feira (21).

O relatório acende sinal de alerta quando a média do número de casos de SRAG nas últimas três semanas se apresenta em tendência de crescimento. O boletim destaca, também, que acontece da mesma forma com os indicadores a longo prazo. No entanto, é importante dar destaque a este último indicador pois ele suaviza as oscilações que possam ocorrer nos de curto prazo.

Ao analisar esta tendência em torno das 6 semanas, o Acre apresenta sinal moderado de crescimento, em conjunto com o estado do Amazonas. Com relação às capitais, Rio Branco é uma das únicas capitais da região Norte que figuram entre as cinco com alerta de crescimento, em conjunto com Macapá (AP).

Por meio do boletim, a Fiocruz recomenda que medidas cautelares sejam tomadas enquanto a tendência não tiver sido mantida por tempo hábil para que o número de casos de SRAG atinjam valores significativamente baixos. Além disto, informa também que é importante que haja “reavaliação das flexibilizações já implementadas nos estados com sinal de retomada do crescimento ou estabilização ainda em patamares elevados”. Ou seja, ainda não é o momento de relaxar.