“Ele tem dona”, diz Mariana Polastreli abraçada a Eduardo Costa

Relembre o caso

“Está lindo! Fala que está lindo, gente? Está lindo, mas tem dona”, ressaltou ela. “Estamos juntos… e Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, finaliza o cantor.

Assim que falamos do novo affair, o então marido da empresária, Eduardo Polastreli, entrou em contato com a coluna e revelou que tinha sido traído. Os dois, que tinham 15 anos de casamento, são pais de três filhos. Na época, ele disse que a influenciadora digital saiu de casa, no dia 7 de junho, com o filho mais novo dizendo que iria passar um tempo na casa da mãe, o que não aconteceu.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, explicou Eduardo.

“E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo. Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.

A partir daí, a briga parecia não ter fim. Mariana chegou a negar o romance e disse que Eduardo Costa ainda tinha a incentivado a voltar com o ex-marido. Eles estavam com a relação conturbada há um tempo. A influenciadora digital também negou que tinha abandonado os filhos. “Conheço o Eduardo desde 2019, mas superficialmente, através de amigos em comum. Para você saber, nunca fui a um show dele. O Eduardo até me incentivou a voltar com o meu ex-marido, que agora o usou como pivô para a separação. Ele enlouqueceu. Ele criou toda essa história na cabeça dele. Não aceita que me perdeu”, desabafou.