Em Sena, somente cinco vereadores permanecem no bloco de oposição a Mazinho

Nas eleições de 2020, o bloco de oposição ao prefeito Mazinho Serafim (MDB), conseguiu eleger sete vereadores, se tornando maioria na Câmara Municipal de Sena Madureira. Dessa forma, a oposição elegeu a Mesa Diretora que tem como atual presidente o vereador Jacamin (PP). Porém, com o transcorrer do tempo, a oposição vem perdendo forças com alguns parlamentares mudando de lado.

Há meses, os vereadores Sidiney Araújo (PP) e Canário (PTB), anunciaram suas saídas para compor a base do prefeito. Já na noite desta terça-feira (6), foi a vez do vereador Denis Araújo (PSDB), oficializar sua saída da oposição para se aliar ao atual prefeito.

De agora em diante, a oposição na Câmara ao prefeito Mazinho ficou somente com cinco vereadores: Jacamin (PP), Charmes Diniz (PP), Pantico (PP), José Costa (PTB) e Elvis Dany (Democratas).

Atualmente os vereadores estão de recesso, devendo retornarem às sessões ordinárias no mês que vem.