Íris Stefanelli não leva desaforo e volta a rebater Ariadna Arantes após anúncio de prostituição: “Pedi para Deus”

Íris Stefanelli, ao que tudo indica, não está arrependida do que falou sobre Ariadna Arantes. A ex-BBB, durante o reality No Limite, acabou sendo sincera ao falar sobre o passado da colega de confinamento.

Incomodada, Íris não aprovou o fato de Ariadna ter se prostituído no passado e afirmou que existem outros caminhos. Sendo assim, a fala da loira gerou revolta na também ex-BBB, que afirma que não teve tanta oportunidade assim.

“Quem me conhece, sabe que isso é opinião. Mas não quero mais participar de nada disso, não quero ter desgaste nenhum, sou amor ao próximo, não quero magoar ninguém, não quero nem levantar mais isso”, afirma Íris Stefanelli, em entrevista ao site Natelinha.

Dessa forma, a ex-companheira de Diego Alemão comentou o fato de Ariadna a deixar de seguir e ter afirmado que levou uma inimizade do No Limite.

“Não tenho inimizade nenhuma. Quando li o texto dela fiz uma oração, pedi para Deus encaminhar ela no trabalho dela, na vida, porque a vida dela não foi fácil. Não mudo a minha opinião, acho que sempre há outros caminhos para tudo. Nunca tive preconceito com ninguém, com nada, tanto que quando entrei no programa ela falou que me adorava, que eu sempre tratei ela bem nas matérias”, conta.