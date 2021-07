Jornalista da GloboNews, Mônica Waldvogel fuma ao vivo e choca telespectadores

A jornalista Mônica Waldvogel cometeu uma gafe daquelas durante o programa “Em Pauta”, da GloboNews. A profissional acreditou que seu link com o programa havia caído nos minutos finais, e aproveitou para acender o cigarro e conversar com pessoas em sua casa.

Nas redes sociais, a gafe não passou despercebida, mas foi tratada com humor. “No #EmPauta da Globo News, a Mônica Waldvogel apareceu fumando durante o telejornal, achando que não estava mais no ar. Acontece, né?”, escreveu um internauta no Twitter.

A cena da jornalista com o cigarro veio logo após o apresentador Marcelo Cosme chamar os participantes do programa para um destaque dos assuntos que seriam debatidos durante o noticiário de amanhã.

Também no Twitter, Mônica Waldvogel justificou ter fumado ao vivo: “O sinal tinha caído e eu não percebi que voltou”, escreveu a jornalista, que tirou a gafe de letra. Suportando sua defesa, Marcelo Cosme também citou uma oscilação do sinal pouco antes de chamá-la.

“Te peguei fumando”, disse um usuário do Twitter, marcando a jornalista. “O sinal tinha caído, não percebi que voltou. Aiaiai”, respondeu ela, em tom de brincadeira. “A sua cara de sem graça em seguida foi tudo”, completou outro, que recebeu risos de resposta da profissional.

Outra parte de público, que parece não ter entendido a situação, ficou mais chocada. “Eu vi ela ‘pitando’ um cigarrinho ao vivo?”, questionou uma das fãs. “Isso foi tudo para mim”, brincou outro.

