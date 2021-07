No interior do Acre, polícia apreende mais de 115 kg de cocaína escondida em veículo; vídeo

Em cumprimento à Operação Hórus, realizada dentro do programa V.I.G.IA, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em uma ação conjunta com a Polícia Civil, Polícia Federal e o 6º Batalhão de Polícia Militar, deram um prejuízo de mais de R$2 milhões ao crime organizado na última quarta-feira (14), em uma abordagem realizada no KM 46 da BR-364, região do município de Tarauacá, interior do Acre.

A abordagem aconteceu quando os agentes de segurança avistaram um carro modelo Chevrolet S10 de cor prata na estrada e emitiram sinal de parada para que fosse feita a averiguação. Durante a busca, os policiais encontraram diversos tabletes de entorpecentes nas portas e lataria do veículo aparentando ser cocaína, que somadas renderam aproximadamente 115kg, além de R$1.700,00 em espécie.

Durante a apreensão, o condutor do veículo, F.C.P.G, de 50 anos, informou a equipe que tinha recebido R$2 mil para fazer o transporte da droga que tinha identificações do tipo “trem-bala”, “X9” e “X”.

Além disto, um carro modelo Chevrolet Onix, que tinha a incumbência de ir na frente para informar sobre possíveis barreiras e de avisar ao transportador da carga, além de três celulares também foram apreendidos. No veículo, tinha alguns instrumentos que serviriam para abrir a lataria e carenagem. O valor dos veículos juntos foi estimado em R$150 mil.

Com a apreensão dos itens, os outros autores, T.L.B, de 30 anos, A.S.B, de 39 anos, e I.V.S, de 24 anos, em conjunto com F.C.P.G, foram algemados para que eles fossem contidos e, posteriormente, encaminhados à Delegacia Geral de Tarauacá para que fosse registrado o flagrante e para que as devidas providências judiciais fossem tomadas pelas autoridades competentes.