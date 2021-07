Patrícia Abravanel é alfinetada por sobrinho ao vivo na Globo: “Sou bicha”

Em meio à polêmica causada por Patrícia Abravanel no mês do orgulho LGBTQIA+, Tiago Abravanel resolveu expressar sua sexualidade ao vivo na Globo e deu o que falar. Isso porque, ao participar do ‘Super Dança dos Famosos’, neste domingo (04), o neto de Silvio Santos escandalizou.

A princípio, o cantor surpreendeu a todos ao “sair do armário” ao vivo. Em resumo, durante sua performance na Vênus Platinada, ele fez questão de protestar contra a homofobia, fazendo com que convidados como Taís Araújo caíssem no choro. Por conta disso, muitos comentaram nas redes sociais que seria um afronte direto à filha do comunicador, que expressou sua ignorância ao vivo no SBT recentemente.

“Eu sou bicha”, disse Tiago Abravanel, sem medo de ser feliz. Em seguida, o sobrinho de Patrícia Abravanel fez questão de aproveitar a visibilidade na maior emissora do país para discursar contra o preconceito.

