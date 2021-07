Prefeitas de Brasiléia e Cobija firmam parcerias para fortalecer o turismo e a cultura na fronteira

Uma nova relação entre as prefeituras de Brasiléia, no Brasil, e de Cobija, na Bolívia, para o fortalecimento nas áreas de cultura, turismo e assistência social está sendo buscada a partir de compromissos firmados na manhã desta sexta-feira (30). Para isso, as prefeitas Fernanda Hassem, de Brasiléia, e Ana Lúcia Reis, de Cobija, reuniram-se no palácio do governo, no lado boliviano. As duas estavam acompanhadas de vereadores – no caso do Brasil, e de conserrales, como são chamados os legisladores municipais da Bolívia.

Após o encontro, as duas prefeitas deram entrevista conjuntamente na qual disseram que a partir de agora vão criar ações visando o resgate cultural entre os dois países, bem como fortalecer as políticas públicas voltadas para beneficiar a comunidade de Brasileia e Cobija.

“É uma alegria e honra receber a visita da comitiva da Prefeita Fernanda Hassem aqui no Palácio do Governo de Cobija. Hoje foi uma reunião muito importante, onde discutimos importantes projetos que irão promover a economia de Brasiléia e Epitaciolândia”, disse a prefeita de Cobija.

Fernanda Hassem, por sua vez, disse de sua satisfação com o encontro. “Hoje foi um dia muito produtivo e estou muito feliz. Ouso dizer que estamos fazendo história com parcerias que visam o desenvolvimento e fomento do turismo em nossa região de fronteira. Nossa equipe está determinada a trabalhar nessa irmandade. Iremos fomentar o desenvolvimento regional”, afirmou.