Prefeitura de Brasileia realiza audiência pública para elaboração do PPA 2022-2025

Na terça-feira (27) a Prefeitura Municipal de Brasileia realizou no Centro Cultural Sebastião Dantas uma audiência pública para apresentação e discussão de metas e objetivos, estimar receitas e despesas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), visando os anos de 2022/2025. O PPA é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos.

O PPA é elaborado no primeiro ano de gestão, sendo válido para os três anos do atual prefeito e para o primeiro ano da próxima gestão. O objetivo do plano é organizar as ações, atividades e os projetos que resultem em bens e serviços para atender às demandas da população.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem a realização da audiência pública, para a elaboração do PPA, é uma oportunidade de a população falar, dos sindicatos opinarem e dos poderes legislativos e executivos se alinharem para juntos projetar e garantir melhorias para os moradores de Brasileia.

“Eu quero agradecer a todos que atenderam ao convite da gestão para participar da nossa audiência publica de elaboração do PPA. O Plano Plurianual faz parte do tripé da administração pública, junto a LDO e a LOA e nos norteia, dando as diretrizes da gestão municipal pelos próximos anos. E Brasileia tem como bandeira a população, tanto que temos aqui presidentes de sindicatos, sindicato dos trabalhadores rurais, AMOPEBRE, representantes da câmara dos vereadores, sociedade civil e instituições emanadas, isso mostra o respeito com a população e com erário público”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

O secretário de finanças, Tadeu Hassem, destacou a importância da audiência para utilização das verbas municipais. “Essa audiência é uma das mais importantes dentro das nossas ações, visando a transparência da utilização dos recursos públicos. Convocamos a comunidade a participar, para que seja representada e tenhamos entendimento das reais necessidades da população”, disse Tadeu Hassem.

Após a elaboração do Plano Plurianual, o PPA será encaminhado para a Câmara Municipal de Vereadores, onde os parlamentares farão a análise dos objetivos orçamentários apontados.