Programa Qualifica Acre chega a 20 municípios; conheça

Com objetivo de ofertar cursos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) a todos municípios acreanos, além de levar qualificação e aperfeiçoamento profissional às pessoas necessitadas que buscam um emprego, reposicionamento profissional ou empreender, o Programa Qualifica Acre alcançou a marca de 20 municípios pactuados através da parceria entre Fecomércio, governo do Estado e prefeituras, segundo dados de levantamento feito pelo Senac Acre nesta segunda, 26. De acordo com o coordenador de programas sociais e projetos estratégicos do Senac Acre, Evandro Araújo, para chegar à meta, faltam pactuar as vagas destinadas aos municípios de Jordão e Manoel Urbano.

Araújo explicou que o processo de inscrições está ocorrendo nos municípios em que as vagas foram pactuadas e o planejamento operacional já foi deflagrado, e do total de 4.390 vagas previstas para atender os municípios acreano. “Após pactuadas as vagas juntos aos municípios, publicamos edital com vagas, endereços, requisitos e períodos de inscrições”.

O coordenador informou que cabe às Secretarias Municipais de Assistência Social selecionar os contemplados com as vagas. “Os municípios estão elegendo pessoas cadastradas no CadÚnico e beneficiadas pelo Bolsa Família ou outros programas sociais”, disse Araújo, que acrescentou que a instituição está com mais cinco novos editais lançados. “Para os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, e Porto Acre sede e Vila do Incra.

É importante que as pessoas contempladas com as vagas levem toda a documentação solicitada para a matrícula e caso saibam que seus dados estejam desatualizados nos cadastros do município, façam a atualização para não perder a oportunidade de se qualificar.

A documentação necessária para matricular nos cursos do Senac é RG, CPF, comprovante de endereço atual e comprovante de escolaridade. “As pessoas contempladas que forem menores de 18 anos devem realizar sua matrícula acompanhados de um responsável legal”, finalizou o coordenador.