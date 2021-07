Rio Branco sedia encontro nacional para discutir financiamento para ação climática local

O prefeito Tião Bocalom e o secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, anunciaram em coletiva à imprensa, nesta quarta-feira (13), que Rio Branco vai sediar o XXI Encontro Nacional do CB27, no próximo dia 16 de julho.

O evento tem o objetivo de discutir sobre o financiamento para ação climática local, com a participação de secretários do Meio Ambiente das 27 capitais brasileiras.

Realizado de forma híbrida, o encontro será transmitido ao vivo pelo Zoom, com sede no Teatro Hélio Melo, na Avenida Getúlio Vargas, das 16 as 18h, seguindo todos os protocolos sanitários de combate a covid-19.

“É um privilégio receber autoridades das 27 capitais do nosso país. Rio Branco sente-se honrada em sediar esse encontro que servirá para pensarmos formas de melhorar a utilização do meio ambiente. O projeto dessa gestão tem como base o uso sustentável do meio ambiente em favor do homem, visando produzir para gerar emprego e renda às famílias”, destacou Bocalom.

Normando acrescentou que o projeto tem um caráter educacional.

“Fomentaremos a educação ambiental para prevenir danos ambientais e para que a população colabore para a preservação e melhor utilização dos recursos naturais”, explicou o secretário.

Durante o encontro, serão apresentadas boas práticas e experiências exitosas de cidades brasileiras na pauta do financiamento climático. Rio Branco, como centro geográfico da Amazônia, é um lugar ideal para essas discussões, foi o que defendeu o prefeito.

O que é o Fórum CB27?

O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27 reúne os dirigentes das pastas responsáveis pelo meio ambiente nas prefeituras das 26 capitais brasileiras e no governo do Distrito Federal para o fortalecimento e ação coordenada das secretarias de meio ambiente, intercâmbio de experiências em sustentabilidade urbana e avanço em agendas ambientais de vanguarda.

Este diálogo intermunicipal é estabelecido por meio de Encontros Nacionais e Regionais, realizados periodicamente e recepcionados pelas capitais. Desde 2012, foram mais de 16 Encontros Nacionais e 17 Encontros Regionais, além de visitas técnicas e missões internacionais para compartilhamento de experiências (Conheça os resultados dos Encontros do CB27 na seção ENCONTROS)

Para além das trocas de experiências e apoio mútuo entre as secretarias das capitais brasileiras, o CB27 permite (e fortalece) o diálogo com o governo federal, por meio da participação em órgãos de governança federais e estaduais, como por exemplo a Comissão Tripartite Nacional de Meio Ambiente.