Semana começa com muito sol e baixa umidade do ar no Acre; veja previsão desta segunda

A semana começa sem alterações no tempo em todo o Acre. A previsão é de mais um dia de tempo aberto e temperaturas elevadas em todas as regiões acreanas, com céu variando de claro a parcialmente nublado.

Na região do Vale do Juruá há possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde. Já na Capital e demais regiões do Acre não há previsão de chuva.