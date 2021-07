A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar polar que trouxe o evento de friagem ao Acre começa a perder força e, com isso, as temperaturas entram em elevação em todo o Estado. A previsão para esta terça-feira é de tempo firme, com muito sol e poucas nuvens. O céu varia de claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

As temperaturas durante a tarde se elevam, mas a noite e madrugada segue com tempo ameno.