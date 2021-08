AM é o segundo estado que mais desmatou a Amazônia em 2021

Lábrea e Apuí, inclusive, também lideram no ranking de queimadas no estado e ficam entre os dez municípios de toda a Amazônia Legal que concentram os maiores números de focos de calor.

Já em comparação com 2020, o desmatamento no Amazonas registrou um aumento de 49,9%. O maior aumento foi em abril, que registrou a devastação de 77,46 km² de floresta no ano passado, em comparação com 174 km² em 2021.