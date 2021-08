Após 11 dias, aprovados no cadastro de reserva da PM encerram acampamento com promessa de convocação até janeiro

Após 11 dias acampados em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), integrantes do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre levantaram acampamento encerrando o protesto nesta quinta-feira (12).

A decisão ocorreu após uma reunião a tarde entre os manifestantes, o deputado estadual Cadmiel Bomfim e o presidente da associação dos praças, sargento da PMAC, Igor Oliveira para ratificar o compromisso do governo para com os aprovados.

Durante a reunião, Cadmiel garantiu aos representantes que o governo honrará o compromisso firmado, contemplando todos os integrantes remanescentes do cadastro de reserva até a primeira semana de janeiro de 2022. Na última terça-feira (10), Gladson anunciou a convocação de 78.

“Desde já, agradecemos o excelentíssimo senhor governador Gladson Cameli, a todos nobres deputados, e a todos aqueles que contribuíram de forma direta e indireta para transformar sonhos em realidade”, declararam.

Entenda o caso

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.