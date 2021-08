Após atitudes suspeitas de motorista, PRF apreende 30,8 kg de maconha em veículo na BR-317 no Acre

Na noite desta terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreendeu aproximadamente 31 kg de maconha que eram transportadas em veículo de passeio na BR-317, km 97, no município de Senador Guiomard/AC.

Uma equipe de policiais fazia abordagens rotineiras no trevo de Plácido de Castro quando, por volta de 23 horas, foi avistado o veículo Fiat Strada, de cor prata, com apenas o condutor dentro. Foi solicitada a parada do veículo para verificações rotineiras, entretanto, as atitudes do motorista, que demorou a atender a ordem policial e saiu do veículo imediatamente após a parada, levantaram suspeita nos policiais.

Após uma breve verificação no interior do veículo, foram localizados 14 invólucros plásticos que continham substância com características de maconha.

Na Unidade Operacional da PRF em Rio Branco a droga foi pesada, totalizando 30 quilos e 820 gramas.

O motorista foi detido e encaminhado pelo crime de tráfico de drogas para a Delegacia da Polícia Civil de Senador Guiomard/AC, onde a droga e o veículo apreendidos também foram entregues.