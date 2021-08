Auxílio Emergencial 2021: veja que valor vai receber na 5ª parcela

A Caixa Econômica Federal libera mais uma rodada de saques e transferências da 4ª parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (9). Dessa vez, terão direito de sacar os valores os beneficiários nascidos em maio. A previsão é que o processo se encerre no dia 18 deste mês. Enquanto isso, muitos aguardam a liberação da 5ª parcela do auxílio emergencial.

O governo inclusive já liberou as datas de pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial pago para os beneficiários do programa Bolsa Família. O calendário é diferente para os beneficiários inscritos no auxílio.

A ideia é que a 5ª parcela do benefício seja uma continuidade do auxílio e, por isso, os valores devem ser mantidos. Atualmente, o auxílio emergencial é de R$ 150 a R$ 375, a depender da configuração familiar.

Em caso de dúvidas, o beneficiário pode consultar a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, além do site.

Como baixar o aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem está disponível para ser baixado em celulares com os sistemas operacionais Android e iOS. O passo-a-passo para fazer o download e o acesso dele é o seguinte.

1 Acesse a Apple Store ou o Google Play Store e digite “Caixa Tem”. Então, clique no aplicativo e faça o download dele;

2 Quando estiver pronto para uso, abra o aplicativo e realize o acesso com o número do seu CPF;

3 Será solicitada a criação de uma senha de 6 dígitos. Por isso, o titular do aplicativo deve criar uma senha segura e fácil de ser lembrada. Se tiver dificuldades em lembrar senhas, é bom anotá-la em um lugar seguro;

4 Depois disso, basta realizar o uso do aplicativo para todas as funcionalidades que ele oferece!