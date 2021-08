Bomba! Ana Paula Renault dá opinião sincerona sobre Bimbi e choca web: “Quer tirar proveito”

Ana Paula Renault deu uma opinião para lá de sincera no programa ‘Fofocalizando’.

A apresentadora saiu em defesa de Nicole Bahls ao falar sobre seu término com o ex-marido Marcelo Bimbi no final de julho. Porém, apesar de estar do lado da ex-Panicat, a loira revelou não gostar dela devido a uma polêmica do passado.

A revelação rolou após uma reportagem ser exibida no programa a respeito do casal. A matéria informou que Bimbi continua utilizando a aliança de casamento, insinuando ainda estar casado com Nicole. Entretanto, a assessoria da ex-Panicat afirmou que não há mais envolvimento entre os dois.

Sobre o caso, Ana Paula defendeu a modelo, mas deixou bem claro que não simpatiza com ela: “Se você aí de casa não sabe, não gosto da Nicole Bahls, porque ela me chamou de homofóbica e homofobia é crime. E eu sou defensora da bandeira LGBTQIA+. Mas precisamos separar as coisas. A Nicole tá certa nisso aí, Bimba (sic) só quer tirar proveito do momento”.

ENTENDA O CASO

Marcelo Bimbi deixou os internautas bastante confusos neste último sábado (7) ao chamar a atenção com seu acessório caríssimo.

É que o ex-marido de Nicole Bahls gravou uma série de Stories no Instagram ainda usando sua aliança de casamento, mesmo duas semanas após o fim do noivado.