Cacique quer flechar o Tigre neste sábado para entrar no G-4

Sem desfalques e com dois reforços à disposição, o técnico Zacarias Lopes deve não realizar mudanças na equipe do Náuas para encarar na tarde deste sábado (14), às 17h, na Arena da Floresta, o Plácido de Castro. Com isso, o Cacique do Juruá deve entrar em campo com a seguinte formação: Grego; Naldo, Marcelo, Daniel e Matheus; Diego, Giaciani, Guilherme Paulista e Théo; Euller e Zubu.

Com os reforços dos jogadores Marquinhos e Felipe Pedrosa, ambos relacionados para a partida, o Cacique do Juruá fez os últimos ajustes na manhã desta sexta-feira (13), no campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), ao comando do técnico Zacarias Lopes.

