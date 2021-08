Camila Cabeça participa de show que celebra os 87 anos do acreano João Donato

Em suas redes sociais, a artista Camila Cabeça comunicou o convite feito pela produção que prepara a homenagem pelos 87 anos de vida do artista acreano, João Donato. Camila comporá o elenco de estrelas da Música Popular Brasileira (MPB) participantes do show, na próxima, sexta-feira, dia 20, às 19h (horário do Acre), pelo canal Blue Note São Paulo, no YouTube.

Emocionada com o momento icônico para a carreira, a artista compartilha os significados de tal convite. “Eu, Camila Cabeça, Amazônida, estou radiante e plena de satisfação ao estar ao lado de estrelas da MPB. É uma consagração, uma sorte e um trato meu com o meu sagrado (sempre é ele, Exu), o abridor de caminhos com disciplina, com raios da minha cabeça trovoante de Oyá e a flecha certeira de Oxóssi. Ô, sorte!”, escreveu.

A preparação da homenagem à João Donato envolveu um toque de segredo, uma vez que o homenageado não sabia da forma como seria celebrado seu aniversário. Mais de 30 nomes como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Teresa Cristina foram confirmados para o show cujas apresentações serão exibidas em dois dias (20 e 27 de agosto).

O show virtual terá renda em apoio ao Retiro dos Artistas e à cantora Leny Andrade. O público que pretende acompanhar os dois dias deve adquirir ingressos solidários (entre R$30,00 e R$1.000,00), na internet, por meio da plataforma Sympla.

De acordo com a produção, os convidados se apresentam com passeios pelo repertório dos grandes clássicos de Donato, mas também revelam os temas menos conhecidos dos LPs da década de 70 e novas composições. O aniversariante aparecerá ao piano, seu parceiro encantador, no final das duas noites para tocar o que 87 anos de vida lhe deixam à vontade em lançar ao mundo.

O homenageado

João Donato de Oliveira Neto ou simplesmente João Donato, uma das grandes referências da música brasileira, é acreano do pé rachado. Nascido em 17 de agosto de 1934, sua vasta seara musical iniciada em 1949 possui inúmeras composições, interpretações, sucessos e prêmios. O Acre sempre o inspira e faz parte de sua musicalidade seja à voz, piano e/ou acordeon.

Em sua homenagem há no estado a Usina de Arte João Donato, inaugurada em 2006, pelo governador Jorge Viana com a presença do próprio João Donato e do então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Atualmente, a Usina é um dos principais pontos de cultura, produção e educação artística que oportuniza lugar para as artes em Rio Branco (Acre).

Projetos de Camila Cabeça

Camila promete algumas surpresas durante sua participação. Na ocasião, ela lança sua nova canção “Amor nas estrelas” que nasceu de um tema improviso composta da letra por Lysias Énio, irmão de João Donato. A música inspirada nas memórias afetivas do aniversariante, traz elementos como o Rio Acre e o olhar amoroso sobre esse lugar.

O lançamento da nova canção ainda conta com uma produção apenas de mulheres. O vídeo produzido pelo apoio de Simone Pessoa, Rosilene Nobre e Hannah Lydia (direção, filmagem e edição de vídeo) por meio da parceria com a Usina de Arte que leva o nome de João Donato. A direção musical foi de Maiara Rio Branco, a maquiagem de Allaná dï Souza e a assessoria de comunicação de Valéria Santana.

A carreira de Camila Cabeça chega a um ciclo ainda mais especial, já que em 2021 ela completa 10 anos desde que iniciou na cantoria. Na trajetória de produtora à artista produtora fez residência artística, ministrou aulas para turmas internacionais, com pesquisas desenvolveu o método artístico Carimbó para o Despertar do Corpo, promoveu lives durante a pandemia, viajou por cidades acreanas com projetos de afrobetização que tem compromisso com a luta antirracista e prepara para novembro de 2021, um Festival intitulado “Cabeça de Nega”.