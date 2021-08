Caminhoneiros ameaçam parar o Brasil no dia 7 de setembro, mas fazem exigência para seguirem com o plano

Depois da declaração dada por Sérgio Reis, de que os caminhoneiros participariam de um protesto no dia 7 de setembro, como forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a categoria se viu envolvida em uma grande polêmica.

No início dessa semana, líderes dos caminhoneiros declararam que eles não serão usados em manobras políticas e, por isso, não participarão de qualquer ato no próximo feriado nacional. Porém, agora houve uma mudança de conduta e a categoria já admite poder entrar em greve no dia 7 de setembro, desde que suas demandas sejam incluídas nos protestos.

Muitos caminhoneiros estão criticando esta convocação e alegam que as pautas deste protesto não correspondem às reais necessidades da classe, o que não justificaria uma paralisação no próximo mês.

Sérgio Reis divulgou alguns vídeos onde diz que esse movimento seria para apoiar Bolsonaro e também pressionar a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, além de pedir a volta do voto impresso.