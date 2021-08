Concursos PMs: confira os editais mais quentes do segundo semestre

Quem sonha em ingressar na carreira de policial militar deve ficar atento aos concursos PMs que estão previstos. Pelo menos quatro editais estão entre os mais quentes de 2021, sendo um deles com inscrições já em andamento.

Este é o caso do concurso PM PB! Ao todo, são oferecidas 30 vagas, sendo 25 para homens e cinco para mulheres, no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar da Paraíba.

Para concorrer, é necessário ter concluído o nível superior em qualquer área. A corporação ainda exige altura mínima de 1,65m (sexo masculino) ou de 1,60m (sexo feminino) e até 32 anos de idade, no ano da matrícula no CFO (31 de dezembro de 2022).

Os aprovados em todas as fases receberão R$3.124,23, no primeiro ano do curso de formação, quando ingressarão como cadetes. A cada ano, o vencimento será atualizado, até chegar à remuneração do cargo de 2º tenente, no valor de R$7.791,20.

As inscrições seguem abertas, até as 16h do dia 30 de agosto, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora. Para participar do concurso é preciso pagar uma taxa de R$100.

Além da PM PB, outros estados já estão com concurso previsto para policiais militares. Confira abaixo os editais mais quentes deste ano!

PM CE

No Ceará, a Vunesp já assinou contrato e será a banca responsável pelo concurso PM CE. Ao todo, estão previstas 50 vagas para a carreira de oficial, que tem o nível superior como requisito.

O edital ainda não tem data prevista para ser publicado. No entanto, com o contrato assinado, a expectativa é de que isso aconteça o mais rápido possível.

O que deve acelerar a publicação é o edital de soldado, que já foi divulgado. Este seria o primeiro da fila na ordem de prioridades. Como já foi liberado, o de oficial deve sair ainda neste segundo semestre.

No caso dos soldados, as inscrições já estão abertas para 2 mil vagas para homens e mulheres, de nível médio completo. A carreira tem remuneração de R$4.192,72. Saiba como participar do concurso PM CE soldado.

PM SP

Outro edital aguardado é o do concurso PM SP. Na última semana, a Polícia Militar de São Paulo confirmou que a Fundação Vunesp será a responsável pela seleção.

A informação ocorre antes do aval do Governo do Estado. Segundo o chefe da Seção de Gestão e Coordenação de Concurso e capitão da PM, Obrien Pineda Teixeira, a autorização ainda tramita pelos órgãos competentes, sem previsão de publicação.

A contratação da banca, segundo Obrien, está ratificada, mas condicionada ao aval do governo.

“Assim como o concurso para aluno-oficial PM, procuramos adiantar os trâmites referentes à contratação de organizadora”, respondeu o capitão.

Mesmo sem ter sido autorizado, já se sabe que o concurso PM SP de soldado deverá contar com dois editais. Isso porque, em entrevista, a corporação confirmou que foram solicitadas 5.400 vagas.

E, pelo histórico da corporação, as oportunidades costumam ser divididas em dois editais com 2.700 vagas.

Além disso, o aval deve ser ainda maior. Isso porque as 5.400 vagas são apenas para soldados, mas a corporação já definiu a Vunesp para o edital de oficiais. Com isso, está certo que haverá concurso para aluno-oficial.

Pra participar do concurso PM SP é preciso de nível médio, entre 17 e 30 anos de idade e carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”. A Polícia Militar de São Paulo exige ainda altura mínima de 1m55 (mulheres) ou 1m60 (homens).

A remuneração em início de carreira é de R$3.164,58. O valor é composto pelo vencimento de R$1.226,03, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) de R$1.226,03 e a insalubridade de R$712,52.

PM AM

Outro edital previsto para este ano é o do concurso PM AM. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, o documento será publicado em novembro.

Ao todo, são esperadas 1.350 vagas, sendo mil para o cargo de aluno soldado, de nível médio, e 350 para aluno oficial, de nível superior.

Os aprovados terão remunerações de R$2.657,28 (soldado) e R$7.180,34 (oficial). Além da escolaridade, a corporação pode exigir dos candidatos idade mínima e máxima e altura mínima de 1,65m (homens) e,1,60m (mulheres).

Mais 3 concursos PMs podem ocorrer em 2021

Além dos editais já confirmados acima, mais três concursos PMs podem ocorrer ainda este ano.

As seleções abaixo já foram anunciadas, mas ainda aguardam definição da organizadora, aval do estado ou outro processo administrativo, que não permite definir uma data para abertura do concurso. Confira!

PM ES

O concurso PM ES pode sair do papel. Isso porque, neste mês de agosto, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou 671 vagas para diversos cargos. O edital, no entanto, ainda não tem previsão.

Das oportunidades anunciadas, o chefe do executivo confirmou a seguinte distribuição entre os cargos:

560 praças combatentes;

20 oficiais médicos;

20 oficiais dentistas;

cinco oficiais farmacêuticos/bioquímicos;

dois oficiais médicos veterinários;

dez oficiais enfermeiros;

30 praças especialistas da saúde;

dois oficiais músicos; e

22 praças músicos.

Segundo Casagrande, o novo concurso e as vagas mencionadas acima terão como objetivo suprir a ausência de contratações em 2020

“Todo esse trabalho é para que a gente dê mais condições de ação às nossas forças policiais e ter mais resultado no enfrentamento ao crime”, completou o governador.

PM MT

Os preparativos para o concurso PM MT foram iniciados, segundo o Governo do Mato Grosso. A intenção do governador Mauro Mendes é publicar os editais ainda em 2021.

A Polícia Militar chegou a formar uma comissão para o concurso de oficiais em 2018. Porém, os preparativos não chegaram a avançar.

O último concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso foi realizado em 2012. Na época, foram disponibilizadas 30 vagas para oficiais, sendo 27 para homens e três para mulheres.

Além da escolaridade, era necessário ter entre 18 e 25 anos de idade e altura mínima de 1,67m (homens) ou 1,57m (mulheres). Ainda que a seleção anterior tenha exigido o nível médio, o cargo passou por uma alteração de escolaridade e agora tem como requisito o nível superior em Direito.

PM SC

A Polícia Militar de Santa Catarina pode ter um novo concurso PM SC ainda este ano. Segundo a corporação, estudos junto ao Governo do Estado estão em andamento, para viabilizar os editais.

O intuito, segundo a instituição, é de que até o final do segundo semestre deste ano sejam abertas as seleções para soldados e oficiais. O número de vagas não está definido, mas, de acordo com a PM SC, o quantitativo deve seguir os últimos editais.

“Ainda não há a definição do número de vagas, já que depende da finalização dos estudos de gerenciamento de pessoal. Mas a intenção é manter a média de vagas dos últimos concursos realizados”, disse a PM SC.

Desta forma, o concurso para soldados pode ter entre 500 e mil vagas, enquanto a seleção para oficiais deve oferecer entre 25 e 50 oportunidades.

Para ser um policial militar em Santa Catarina é preciso ter idade mínima de 18 e máxima de 30 anos, nível superior em qualquer área (soldado) ou em Direito (oficial), altura mínima de 1,65m (homens) ou de 1,60m (mulheres) e CNH em qualquer categoria.

Os ganhos iniciais podem chegar a R$4.845,82 para soldado ou até R$12.882,69 para oficiais.