Confira quem esteve na pré-estreia de “Tonha”, na Usina de Artes, estrelada por Catarina Cândida

Tonha

Casa cheia e muitos aplausos no espetáculo “Tonha” que estreou para o público na noite de quinta-feira, 26, na Usina de Arte João Donato. Na quarta-feira (25) aconteceu a pré-estreia apenas para convidados. O espetáculo solo autoral pela atriz Catarina Cândida, faz parte de sua formação na escola “Evoé-Escola de Actores” de Lisboa, onde ela reside atualmente. Confira quem esteve na pré-estreia da peça pelas lentes de Sérgio Valle.

Espetáculo Pretas: Da Escravidão à Resistência

Um passeio pela história de mulheres negras no Brasil, uma viagem cênica musical que abordará temáticas como racismo, machismo, violência contra mulher e sororidade. É o que retrata o “Espetáculo Pretas: Da Escravidão à Resistência”, uma viagem no universo de histórias reais, magia e principalmente força e união.

***O espetáculo acontece sábado (4), às 19 horas, na Usina de Arte João Donato com entrada gratuita. Direção cênica: Sandra Buh. Direção Musical: James Fernandes. Produção: Carol Di Deus e Narjara Saab. O espetáculo foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Rio Branco – Edital de Arte. Fundação Garibaldi Brasil. Apoio: Fundação Elias Mansuor e Grupo Moças do Samba. Imperdível!

Documentário: Minha Avó era Palhaço

Principal atração do Circo Guarany nas décadas de 1940 e 1960, Maria Eliza Alves dos Reis, conhecida como ‘Xamego’, primeira palhaça negra do Brasil, terá sua história contada no documentário “Minha Avó era Palhaço!” Com data de estreia marcada para 2 de setembro, às 19h, no SescTV, a produção tem direção de Ana Minehina e Mariana Gabriel, neta de Xamego, que cresceu ouvindo histórias sobre o tempo de sua avó no circo. “São memórias que não saem da minha cabeça e que carrego com os meus guardados mais preciosos”, conta Mariana que também sonha em ser palhaça.

***Imagens de arquivos e vídeos ajudam a narrar a história dessa mulher talentosa que morreu em 2007, aos 98 anos.

Acre sedia 1º Encontro Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores do Ministério Público da Região Norte

De 1º a 03 de setembro, o Acre sedia o 1º Encontro Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores do Ministério Público da Região Norte. O evento acontece em Rio Branco, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), reunindo, além de chefes e corregedores do MP, membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da bancada de parlamentares federais do Acre.

***A programação terá início na quarta-feira, 1º, às 19h, quando será anunciada a instalação da Ouvidoria das Mulheres no Ministério Público do Estado do Acre. Trata-se de um canal especializado para receber denúncias de violência doméstica e familiar, criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

MPAC lança livro sobre feminicídio

Durante o 1º Encontro Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores do Ministério Público da Região Norte Ministério Público do Estado do Acre – MPAC lança o livro “Feminicídios no Acre: Uma realidade a ser enfrentada”, um diagnóstico produzido pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de Comunicação ”, que traz dados e informações sobre feminicídios ocorridos no estado no período de 2018-2020.

***Na oportunidade será lançada a ferramenta digital “Feminicídômetro”, Infográfico sobre feminicídios no estado, além do Observatório de Violência de Gênero.

Doação

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta segunda-feira, 30, diversos donativos adquiridos através da Campanha SOS Acre, para serem destinados, através do gabinete da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, a 10 casas terapêuticas que cuidam de pessoas em situação de rua, drogadição e alcoolismo.

*** As casas terapêuticas beneficiadas são: Associação Beneficente Caminho de Luz, Comunidade Terapêutica Ebenézer, APADEQ, Comunidade Terapêutica Rei Salomão, CAPEV-SHALOM, Reconstruindo Vidas, Desafio Jovem Peniel, Casa Resgate (Jocum), Casa Nova Vida (Jocum) e Casa do Pai (Jocum). Fonte/ DIRCOM-MPAC

Diversidade racial para o Grammy Awards 2022

Organizadores do Grammy Awards tornaram público o compromisso de contratar uma equipe cada vez mais diversa para trabalhar na produção da cerimônia de entrega dos principais prêmios da indústria musical. Segundo a Reccording Academy, um “piloto de inclusão” está sendo adotado em seus contratos com os produtores do evento de janeiro de 2022 para já estimular a diversidade em todos os níveis, dentro e fora dos palcos.

***Ainda segundo a divulgação, o piloto de inclusão obriga a empresa que produz o evento a fazer o seu melhor para recrutar, testar, entrevistar e contratar pessoas que são historicamente e sistematicamente excluídas da indústria.

Perpétua é a única deputada do Acre entre os mais influentes do Congresso

Mais uma vez, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) integra a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

***Segundo o DIAP, os “Cabeças” do Congresso Nacional são aqueles parlamentares — deputados se senadores — que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades do processo legislativo.

***Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacam-se a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão dessas, e tomada de decisão.

***Vice-líder da Oposição na Câmara, Perpétua é a única deputada do Acre que aparece na lista dos 100 parlamentares mais influentes.

***O PCdoB aparece na quinta posição, destacando- se por ter seis entre sete deputados federais na lista dos mais influentes do Parlamento. Com isso, é o partido com maior percentual de participação na elite, 85,71% da bancada no Congresso Nacional está nos “Cabeças” de 2021.

Toda felicidade do mundo para minha queridíssima amiga-irmã Giselle Mubarac que muda de idade amanhã (1º). A data será comemorada com um jantar no Gero Fasano, em São Paulo, ao lado da filha Giovanna e das irmãs Nena e Sheila.

Vida longa para Gleilson Miranda e Sérgio Vale, craques na fotografia acreana, aniversariantes do dia 30 último. Felicidade!